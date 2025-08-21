دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جذابة.

وظهرت هنا الزاهد، مرتديه فستان طويل وبسيط من الستان، وجاء الفستان بألوان صيفية جذابة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت سلمى أبو ضيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سلمى أبو ضيف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع اختيار نظارة شمسية باللون الأسود لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صورة الفنانة سلمى أبو ضيف