ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
بالصور

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
نهى هجرس

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جذابة.

وظهرت هنا الزاهد، مرتديه فستان طويل وبسيط من الستان، وجاء الفستان بألوان صيفية جذابة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت سلمى أبو ضيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سلمى أبو ضيف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع اختيار نظارة شمسية باللون الأسود لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صورة الفنانة سلمى أبو ضيف 

سلمى سلمى أبو ضيف صور سلمى أبو ضيف

