فن وثقافة

تكريم المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيغا في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أحمد إبراهيم

يكرّم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الحادية والأربعين برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، المخرجة والكاتبة الإسبانية المتميزة مرسيدس أورتيغا، تقديراً لمسيرتها الفنية الغنية بالإنجازات في مجالات الإخراج والكتابة والتمثيل وتقديم البرامج.

أورتيغا أخرجت وأنتجت العديد من الأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز مرموقة، من بينها Cautivadas وCautivas، والتي صُوّرت في المكسيك وغواتيمالا وجزر الكناري، وحظيت بإشادة واسعة من خلال مشاركتها في مهرجانات عالمية بارزة مثل مهرجان WIFF في ميامي ومهرجان MiradasDoc في تينيريفي.

وفي مسيرتها التلفزيونية، التي امتدت منذ عام 1993 ، قدمت أورتيغا برامج حوارية وثقافية تركت بصمة لدى الجمهور، كما تألقت كممثلة في أفلام عالمية أبرزها The Wonderful Ice Cream Suit من إنتاج ديزني، وفيلم FOTOS الحائز على عدة جوائز، والذي نالت عنه ترشيحاً كأفضل ممثلة صاعدة في مهرجان Fantasporto.

إلى جانب ذلك، تولت أورتيغا الإنتاج التنفيذي لعدد من المشاريع السينمائية وحصدت جوائز لأفضل إنتاج محلي، فضلاً عن مشاركتها في تقديم مهرجانات وفعاليات ثقافية دولية في لوس أنجلوس وبرلين.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لعطائها الفني المتميز وإسهاماتها في إثراء السينما الوثائقية والدرامية على حد سواء، ضمن احتفاء المهرجان بصناع السينما المؤثرين من دول البحر المتوسط.

المهرجان يقام هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية

