إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجوال لافتة.



وظهرت نسرين طافش مرتدية شورت جينز، ونسقت معه بلوزة جذابة باللون الأبيض لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي اللامع الذي أظهر جمال أنوثتها.

كما اختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صورة الفنانة نسرين طافش.