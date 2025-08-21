قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، إن هناك مجهودا ضخما من أجل الإعلان عن انتشال القطع الأثرية الغارقة بميناء أبو قير البحري، موجها الشكر لقطاع الآثار الغارقة. 

وأضاف شريف فتحي: “نبحث عرض متحفي للقطع الأثرية المنتشلة، أو إنشاء متحف مائي بالإسكندرية، جميعها أمور قيد الدراسة”.

وأكد زير السياحة والآثار، أن مصر لديها حجم ضخم من التاريخ والآثار، موضحا أن كنوزها لم تنبض وما زالت تبهر العالم.

وشدد على أن هناك اهتماما من قبل القيادة السياسية بدعم قطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى إيمان العاملين بالآثار.

وتابع: “اتفاقيات اليونسكو تسمح لنا بإخراج بعض القطع الأثرية، والباقي يظل مغمورا بالمياه، وما أخرج من مياه البحر جاء وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية”.

وزير السياحة والآثار السياحة مصر انتشال القطع الآثرية ميناء ابوقير

