وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، إن هناك مجهودا ضخما من أجل الإعلان عن انتشال القطع الأثرية الغارقة بميناء أبو قير البحري، موجها الشكر لقطاع الآثار الغارقة.

وأضاف شريف فتحي: “نبحث عرض متحفي للقطع الأثرية المنتشلة، أو إنشاء متحف مائي بالإسكندرية، جميعها أمور قيد الدراسة”.

وأكد زير السياحة والآثار، أن مصر لديها حجم ضخم من التاريخ والآثار، موضحا أن كنوزها لم تنبض وما زالت تبهر العالم.

وشدد على أن هناك اهتماما من قبل القيادة السياسية بدعم قطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى إيمان العاملين بالآثار.

وتابع: “اتفاقيات اليونسكو تسمح لنا بإخراج بعض القطع الأثرية، والباقي يظل مغمورا بالمياه، وما أخرج من مياه البحر جاء وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية”.