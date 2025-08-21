محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أعمال جلسة الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو للتنمية الأفريقية "تيكاد 9"، التي تعُقد في مدينة يوكوهاما باليابان، والتي شارك فيها السيد شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني، وعدد من القادة الأفارقة، احتفاءً بالشراكات التي تم توقيعها خلال المؤتمر.

وخلال الجلسة، جرى الإعلان والاحتفاء بحزمة مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدد من المؤسسات اليابانية الرائدة في مجالات التعليم.

تطوير منهج دراسي للرياضيات

وشهدت مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد 9"، توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجانب الياباني، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم، حيث وقع الوزير مذكرة تفاهم مع شركة يابانية لتطوير منهج دراسي للرياضيات من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، مستندًا إلى النموذج الياباني في تحسين المهارات الأكاديمية الأساسية.

مشروع متكامل لتدريب معلمي الرياضيات على دليل استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة

كما وقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع متكامل لتدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على دليل استخدام تطبيقات الآلة الحاسبة ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في رفع كفاءة المعلمين والطلاب وتطوير العملية التعليمية.

وتعليقا على مشاركته في المؤتمر، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن هذه الشراكات تأتي استكمالًا لمسار التعاون المثمر بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم.

وقال إن الشراكة الوثيقة مع المؤسسات اليابانية والاستفادة من خبراتها المتقدمة تستهدف تحسين جودة التعليم في مصر وبناء قدرات ومهارات الطلاب المصريين العلمية والمعرفية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا للتعاون الدولي في مجالات تنمية القدرات البشرية، بما يعزز التكامل بين الدول الأفريقية واليابان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.