سفير بيلاروسيا: علي عبد العال يلتقي الرئيس لوكاشينكو خلال زيارته إلى مينسك

رحب سيرجي راتشكوف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، بالزيارة التي سيجريها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على رأس وفد برلماني، إلى "مينسك" وهي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن ثقته بأن الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات ودعم التفاعل البرلماني.



وقال سفير بيلاروسيا بالقاهرة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدكتور علي عبد العال سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق 4 أيام مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وسيجري الوفد المصري مباحثات مع رئيسي الغرفتين للبرلمان البيلاروسي، مشيرا إلي أن عبد العال سيلقي خطابا أمام أعضاء المجلس وهيئة التدريس وطلاب جامعة الدولة البيلاروسية التي تعد مؤسسة رائدة في التعليم العالي في البلاد .



وأوضح أن رئيس مجلس النواب المصري سيحصل علي دبلومة "الأستاذية الفخرية" لجامعة الدولة البيلاروسية، مؤكدا أن حصوله على هذا اللقب؛ يأتي لمساهمته الجليلة في التعليم والعلوم في مجال القانون.



واشار سفير بيلاروسيا بالقاهرة أن الوفد المصري سيزور مصنع السيارات البيلاروسي "بيلاز" الذي ينتج شاحنات التفريغ، بطاقة إنتاجية ما بين 30 إلى 450 طنا، وكذلك شركة "بيلاومو" التي تقوم بتصنيع المنتجات البصرية المتطورة والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا.



ولفت إلى أن الوفد المصري سيتعرف علي الثقافة البيلاروسية الأصيلة؛ بزيارته مسرح أوبرا وباليه البولشوي البيلاروسي، ومبني بلدية ناسيفاز، وقصر القرن السادس عشر.