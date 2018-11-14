عامر عياد رئيسا لاتحاد الطلاب وإسماعيل الشامي نائبا بحقوق المنوفية

أسفرت نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية والتي أجريت في جو من النزاهة والشفافية وتحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أبو الخير عطية عميد الكلية عن فوز عامر عياد رئيسا للاتحاد واسماعيل الشامي نائبا له.



وفازت سارة عادل ومريم طارق في اللجنة الاجتماعية وإبراهيم القاضي وآية الديب في لجنة الأسر ويونس لاشين ومحمود الكلاف في اللجنة الثقافية والسيد لطفي ومحمد شاهين في اللجنة الرياضية ومحمد صلاح وسوزي صلاح في اللجنة العلمية ومصطفي سراج ومحمود الصعيدي في اللجنة الفنية وعمرو المصيلحي وأحمد ندا في لجنة الجوالة بالكلية.

