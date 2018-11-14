محافظ الفيوم يشهد حفل ختام المرحلة الأولى من مبادرة التوعية بفيروس سي.. صور

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات حفل ختام المرحلة الأولى من مبادرة التوعية والوقاية من الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي سي، وبدء فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة التي تشمل التوعية الميدانية لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية بضرورة المشاركة في المسح الشامل لفيروس سي.





أقيمت فعاليات الحفل بمدرسة عزة زيدان التجريبية للغات بحضور الدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتورة وجيدة أنور رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، والدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضي الأورام، والدكتور علاء حشيش ممثل منظمة الصحة العالمية، ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وحشد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلبة والطالبات.





وأشاد محافظ الفيوم، بدور المبادرة في توعية الطلاب وتعريفهم بأهمية المشاركة في فعاليات مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإجراء المسح الشامل لفيروس سي وتلقى العلاج مجانًا فى حالة العينات الإيجابية، وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية الشاملة للمواطنين، وذلك لاعلان مصر خالية تمامًا من فيروس سي.





كما قدم محافظ الفيوم خالص شكره وتقديره للجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة التوعية الطلابية بأهمية الوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، وهي الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، ومنظمة الصحة العالمية، وكلية الطب بجامعتي الفيوم وعين شمس، ومديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام، لدورها البارز في إنجاح المرحلة الأولى من المبادرة، متمنيًا أن تحقق المبادرة أهدافها المرجوة خلال المرحلة الثانية.



