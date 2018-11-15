هل تبطل الصلاة بقراءة سورة الفاتحة فقط؟ أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سورة الفاتحة هي ركن الصلاة، ولا تتم الصلاة إلا بها فإذا قرأ الإنسان الفاتحة وقت الصلاة أجزأت الصلاة وصحت.





وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال « هل تبطل الصلاة بقراءة سورة الفاتحة فقط؟»، أن الفاتحة ركن من الصلاة أما السورة إنما هيئة فهى من المستحبات فيثاب الإنسان إذا قرأها وإذا لم يقرأها تكون الصلاة صحيحة لكن عمله مكروه؛ لأنه خالف السنة، والنبي ﷺ كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر.. في الجمعة.. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة، فأقل أحواله أنه ترك الأولى".



