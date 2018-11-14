هاشتاج وليد سليمان يشعل تويتر بعد قراره اعتزال اللعب الدولي

تصدر هاشتاج وليد سليمان التريند على موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة الشهير ، تويتر ، بعد إعلانه في تغريده عبر حسابه الشخصي إعتزاله اللعب دوليا .



كان وليد سليمان قد كتب عبر حسابه الرسمي بتويتر : " رفعًا للحرج عن الجميع ولإنهاء حالة الجدل.. أعلن اعتزالي اللعب دوليًا.. بالتوفيق دومًا لمنتخب بلادي". "



وعبر رواد تويتر عن استيائهم من قرار وليد سليمان قائلين :" مش عارف معايير اختيار اللاعبين للمنتخب هي ايه عشان ميكونش وليد سليمان في المنتخب" ، " حتي في سبب اعتزالك دوليا محترم . لرفع الحرج وانهاء الجدل " ، " بالتوفيق يا حاوي مع الأهلي" .