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رياضة

هاشتاج وليد سليمان يشعل تويتر بعد قراره اعتزال اللعب الدولي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 07:00 م
صدى البلد
مريم صليب
تصدر هاشتاج وليد سليمان التريند على موقع التواصل الإجتماعي للتغريدات القصيرة الشهير ، تويتر ، بعد إعلانه في تغريده عبر حسابه الشخصي إعتزاله اللعب دوليا .

كان وليد سليمان قد كتب عبر حسابه الرسمي بتويتر : " رفعًا للحرج عن الجميع ولإنهاء حالة الجدل.. أعلن اعتزالي اللعب دوليًا.. بالتوفيق دومًا لمنتخب بلادي". "

وعبر رواد تويتر عن استيائهم من قرار وليد سليمان قائلين :" مش عارف معايير اختيار اللاعبين للمنتخب هي ايه عشان ميكونش وليد سليمان في المنتخب" ، " حتي في سبب اعتزالك دوليا محترم . لرفع الحرج وانهاء الجدل " ، " بالتوفيق يا حاوي مع الأهلي" .
هاشتاج وليد سليمان يشعل تويتر بعد قراره اعتزال اللعب الدولي
هاشتاج وليد سليمان يشعل تويتر بعد قراره اعتزال اللعب الدولي
هاشتاج وليد سليمان يشعل تويتر بعد قراره اعتزال اللعب الدولي
هاشتاج وليد سليمان يشعل تويتر بعد قراره اعتزال اللعب الدولي
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