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فن

نادية الجندي لـ صدى البلد: نافست الزعيم عادل إمام فى السينما بشرف

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:46 م
نادية الجندى وعادل
نادية الجندى وعادل إمام
أحمد إبراهيم
قالت الفنانة نادية الجندى ان المنافسة بينها وبين عادل إمام فى السينما كانت منافسة شريفة لصالح الجمهور العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.

واضافت الجندى فى تصريح لـ "صدى البلد" : ان هذه المنافسة لم تخلق حالة من الضغينة بينى وبين عادل ولكن كنا نتنافس من اجل تقديم الافضل ولعل فيلم "خمسة باب" اكبر دليل على ان المنافسة بيننا طبيعية.

واشارت الجندى الى ان المنافسة بين الجيل الحالى غير ملائمة للسينما المصرية واتصور انها جزءا من انهيار السينما فى الوقت الراهن.

يذكر أن الفنانة نادية الجندى سيتم تكريمها فى ختام مهرجان القومى للسينما والذى من المقرر ان يقام فى قصر المانسترلى الاحد المقبل.
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