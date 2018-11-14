أسامة منير يكشف عن مفاتيح المذيع الناجح

شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس اليوم إقبالًا شديدًا على ندوة الحب والحياة للإعلامى أسامة منير التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس في إطار موسمها الثقافى والفنى للعام الجامعى الحالي.





وأعرب أسامة منير، عن سعادته البالغة بوجوده بجامعة عين شمس باعتباره ابنا من ابنائها، مؤكدا علي ان مقومات المذيع الناجح تبدأ بالبساطة والتلقائية قائلا: "كن نفسك، وابتعد عن التقليد ولا تحاكي الآخرين".





وأضاف أن الذكاء في الحب يأتي في كيفية التعامل مع من نحب فكلًا منا لديه قدرًا من الذكاء يستطيع من خلاله توظيف العقل والقلب معًا، كما أكد أن الكرامة في الحب تعني الحياة.





وأكد د. نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الموسم الثقافى والفنى للجامعة للعام الحالي سوف يشهد فعاليات متعددة ثقافية وفكرية وفنية، وسيتم خلاله دعوة كبار الكتاب والمفكرين، إلى جانب بعض الفرق الموسيقية الراقية، مشيرًا إلى أن المواسم الثقافية تستهدف تثقيف الطلاب وتنمية قدراتهم حسيًا وفكريًا فى إطار تطوير العقل المصرى.





وفي الختام قام د. نظمي عبد الحميد بتكريم الاعلامي أسامة منير علي مجهوداته الإعلامية وإهدائه درع الجامعة، كما تم إهداؤه درع قسم الإعلام والاتصال بكلية الآداب، وإهدائه درع اسرة من اجل مصر المركزية، وتم التقاط بعض الصور التذكارية مع الطلاب.





وعقب الندوة قام الإعلامي أسامة منير بزيارة لقصر الزعفران مقر إدارة الجامعة حيث كان د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة في استقباله.