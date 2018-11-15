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رياضة

بالصور.. محمد كامل يزور النادي الإسماعيلي

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
نور عادل
زار محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن سبورت، راعي الكرة المصرية، النادي الإسماعيلي، والتقى بالمهندس إبراهيم عثمان رئيس قلعة الدراويش في إطار تلك الزيارة.

تأتي زيارة محمد كامل للنادي الإسماعيلي في إطار جولة وعدة زيارات سيجريها للأندية الشعبية والجماهيرية، من أجل الاستماع لمشاكل تلك الأندية والمساهمة في حلها، باعتبار شركة بريزنتيشن هي الشريك الإعلاني والراعي الرسمي لكل أندية الكرة المصرية وكذلك اتحاد الكرة.

وعقد رئيس الشركة جلسة مطولة مع المهندس إبراهيم عثمان تم خلالها الاتفاق على بعض الأمور لتنفيذها ومعاونة النادي الإسماعيلي في الفترة المقبلة بصفة بريزنتيشن هي الراعي الرسمي للنادي، حيث ستلي تلك الزيارة عدة زيارات أخرى للأندية صاحبة الشعبية والجماهيرية في الكرة المصرية.

ووجه رئيس الإسماعيلي الشكر لمحمد كامل بعد التحديثات التي تولتها شركته بغرف خلع ملابس لاعبي فريق الكرة لتصبح بأفضل صورة ممكنة وتليق بحجم قلعة الدراويش.
بالصور.. محمد كامل يزور النادي الإسماعيلي
بالصور.. محمد كامل يزور النادي الإسماعيلي
بالصور.. محمد كامل يزور النادي الإسماعيلي
بالصور.. محمد كامل يزور النادي الإسماعيلي
بالصور.. محمد كامل يزور النادي الإسماعيلي
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