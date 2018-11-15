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بهدف زيادة المساحات الخضراء.. هدم مشتل بالزمالك بدون سابق إنذار ..فيديو

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
هاني حسين
عرض الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، تقريرا يرصد هدم مشتل بحي الزمالك يدعى «Heaven 47» بدون سابق إنذار وإزالته بسبب عدم الترخيص له بالعمل كـ كافيتريا أو كافيه.

قال وليد نبيل، أحد أصحاب المشتل، إنه كان مقيما خارج مصر وقرر العودة إليها لافتتاح هذا المشروع الذي كان بمثابة حلم له، مضيفا:" نحن نملك المكان منذ 1990 كحق انتفاع، وأتمنى أن يكون هناك سبب صريح وواضح لهدمه، والمكان ده نجح بينا احنا".

وأضاف آخر، قائلا: "المكان يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء وإدخال السعادة والبهجة في نفوس الشباب وإعطائهم الفرصة لإظهار مواهبهم".

وتابع:" فكرة المكان قائمة على قيام أي زائر للمكان بشراء أواني زرع وزهور ويقوم بالرسم عليها، ثم يشرح له فرد متخصص نوع الأزهار وفوائدها".
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