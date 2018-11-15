مصرع متهم في تبادل للنيران مع الشرطة وضبط 3 آخرين بالطالبية

لقي شخص مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن بالجيزة أثناء محاولة القاء القبض علي عصابة مسلحة هاربة من محافظة قنا، وتمكنت القوات من ضبط 3 متهمين آخرين وبحوزتهم بندقية آلية و20 ألف جنيه.





وردت معلومات باختفاء 4 عناصر مسلحة داخل شقة بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث ان المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه واطلقوا النيران صوب قوات الامن في قنا ما أسفر عن اصابة 3 أفراد شرطة وفروا هاربين الى محافظة الجيزة واختبأوا في شقة بمنطقة الطالبية.





وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بسرعة ضبط المتهمين بعد التنسيق مع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن قنا، انتقلت القوات برئاسة العميد اسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد أمين مفتش المباحث وفور وصولهم الي الشقة استشعر المتهمون قدومهم وأطلقوا وابلا من الاعيرة النارية ما دفع قوات الأمن لمبادلتهم إطلاق النيران.



