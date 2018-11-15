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تعليم

مدينتنا أجمل.. مبادرة لتطوير وتجميل مباني المدن الجامعية بأسيوط

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن انطلاق مبادرة "مدينتنا أجمل" لتطوير وتجميل مباني المدن الجامعية، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك من خلال عدة محاور تتضمن الصيانة الشاملة، ومسابقة أفضل مبنى، ودوري الخدمة العامة بالمدن الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الفنيين العاملين بجامعة أسيوط في مختلف تخصصات "سباكة، كهرباء، نجارة، تبريد" لوضع خطة زمنية لعمل حملة صيانة شاملة لكل مباني المدينة الجامعية، بالإضافة إلى سماع مقترحات وشكاوى الفنيين وتوفير الإمكانيات والأدوات الخاصة بأعمال الصيانة، وذلك بحضور عز الدين المنصوري مدير عام رعاية الشباب، وعرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية.

وأكد غريب على عدم تهاون إدارة الجامعة في مصلحة أبنائها من الطلاب والحرص بشكل دائم ومتواصل على تقديم جميع سبل الدعم والرعاية العلمية والصحية وتوفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يحقق بيئة جيدة تساعدهم في الاجتهاد والتفوق في المرحلة الجامعية.

وأشار عرفة أبو العلا انه لأول مرة يعقد هذا الاجتماع داخل جامعة أسيوط والذي يعكس اهتمام إدارة الجامعة بالتواصل الدائم بين فئات المجتمع الجامعي انطلاقا من دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع الجامعي، مشيرا إلى انه سيتم التنسيق بين كل قطاعات المدن الجامعية لمعرفة احتياجات ومتطلبات كل مبنى لعمل الصيانة الشاملة وتطوير منشآتها.
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