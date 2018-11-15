4 قرارات هامة باجتماع الخطيب مع الجهاز الفني والتعاقدات بالأهلي

كشفت مصادر تفاصيل الاجتماع الذي جمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة اليوم الخميس بالمقر الرئيسي بالجزيرة.



وقالت المصادر إن الاجتماع حضره باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف المدرب العام، والقائم باعمال مدير الكرة، ومحمد فضل مدير التعاقدات، وحسام غالي منسق قطاع الكرة، واللذان انصرفا بعد 35 دقيقه من البداية.



واستمع غالي وفضل، لتقرير كارتيرون، عن اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية لدعم الفريق ومنحهم الخطيب، الضوء الأخضر لإنهاء تلك الملفات.



وقدم المدير الفني الفرنسي للخطيب تقريرا كاملا عن الفترة الماضية منذ التعاقد معه ومتطلبات المرحلة المقبلة ورأيه في القائمة الافريقية التي سيتم تقديمها قبل منتصف الليل للمشاركة في النسخة الجديدة لدورى أبطال أفريقيا.



وناقش الخطيب كارتيرون في القائمة وتم الإتفاق علي ارسال 23 لاعبًا فقط والتي لن تخرج عن محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني وساليف كوليبالي وسعد الدين سمير وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السوليه وأكرم توفيق ووليد سليمان ومؤمن زكريا واسلام محارب وناصر ماهر وأحمد حمدي ومحمد شريف وأحمد حمودي وهشام محمد ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.



كما تسلم الخطيب تقرير محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة عن الملفات التي قام بها وأبرزها التجديد والتمديد لجميع اللاعبين الذي كلفتهم بها لجنه الكره وهو ما نال إشادة خاصة من رئيس الأهلي.



وطالب بيبو من الثنائي عدم الحديث عن أي شئ وترك كل الأمور لمجلس الإدارة لإعلان القرارات خاصة أن كارتيرون قد رشح بديلا لمايكل ليندمان.



يذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي عاد في ساعة متاخرة أمس من المانيا بعد رحلة علاجية استمرت اربعة أيام خضع خلالها لفحوصات طبية لدي طبيبه المعالج علي منطقة العمود الفقري.