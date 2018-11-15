المركزي: ارتفاع ودائع القطاع الخارجي لـ 8.206 مليار جنيه في أغسطس

ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخارجي بالعملة الأجنبية للبنوك خلال أغسطس الماضي إلي 8.206 مليار جنيه مقابل 8.08 مليار في يوليو السابق بفارق 126 مليون جنيه، ومقارنة بـ 7.8 مليار في يونيو من نفس العام بزيادة بلغت 406 ملايين جنيه.



وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة من الودائع بالعملة الأجنبية سجلت 161 مليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 198 مليونا في يوليو 2018 ومقارنة بـ 217 مليونا في يونيو من نفس العام.



وبلغت أرصدة ودائع البنوك بالعملة الأجنبية لنحو 737.04 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 733.01 مليار في يوليو من الجاري ومقارنة بـ 724.7 مليار في يونيو 2018.

