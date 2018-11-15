رمضان عبدالرازق: مانعو الزكاة ينتظرهم عذاب أليم.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر، إن مانعى الزكاة والذين يكنزون الأموال والذهب والفضة، دون أن يخرجوا حق الفقراء، معرضون لعذاب أليم.



وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الناس اللى بيكنزوا الفلوس مبشرين بعذاب أليم، وكانز كل مال لا تؤدى زكاته، فهو مذموم".



واستشهد بقول الله تعالى: "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم".