ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

بدأت منذ قليل ملحمة طبية تحدث لأول مرة على أرض الإسكندرية برعاية وزارة الصحة، وجامعة عين شمس بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور خبير الأورام الشهير ( هاينز لينز ) المرشح للحصول على جائزة نوبل العالمية، والذي سيقوم بعمل محاضرة مهمة بعنوان ماذا بعد نوبل؟



ويعد المؤتمر التعاون الأول من نوعه بين كل الجهات لخدمة مرضى الأورام في مصر تحت عنوان (مع بعض اقوي )، وذلك بحضور نخبة من نجوم الفن منهم ناديه الجندي ورجاء الجداوي وبوسي شلبي، في إطار حملة توعوية الحد من الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.



ويقام المؤتمر على شرف تكريم خاص باسم العملاق الراحل الفنان محمود عبد العزيز في إحياء ذكري رحيله الثانية وتكريمه، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة وجامعتي عين شمس والإسكندرية، والجمعية الدولية لأورام BGICS والبرنامج القومي لصحة المرأة بمحافظه الاسكندريه.



وانطلقت حملة مع بعض أقوى بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم الفنانة القديرة نادية الجندي والفنانة القديرة رجاء الجداوي والمذيعة الشابة لمياء فهمي عبد الحميد والإعلامية القديرة بوسي شلبي، والفنانة الشابه ايناس النجار والمطربة المغربية جنات ونخبة من كبار أطباء الأورام في مصر.



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