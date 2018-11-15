ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 07:57 م
ملحمة طبية على ارض
ملحمة طبية على ارض اسكندرية لخدمة مرضى الأورام في مصر.. صور
آية التيجي - عدسة / ايهاب اشرف
بدأت منذ قليل ملحمة طبية تحدث لأول مرة على أرض الإسكندرية برعاية وزارة الصحة، وجامعة عين شمس بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور خبير الأورام الشهير ( هاينز لينز ) المرشح للحصول على جائزة نوبل العالمية، والذي سيقوم بعمل محاضرة مهمة بعنوان ماذا بعد نوبل؟

ويعد المؤتمر التعاون الأول من نوعه بين كل الجهات لخدمة مرضى الأورام في مصر تحت عنوان (مع بعض اقوي )، وذلك بحضور نخبة من نجوم الفن منهم ناديه الجندي ورجاء الجداوي وبوسي شلبي، في إطار حملة توعوية الحد من الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

ويقام المؤتمر على شرف تكريم خاص باسم العملاق الراحل الفنان محمود عبد العزيز في إحياء ذكري رحيله الثانية وتكريمه، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة وجامعتي عين شمس والإسكندرية، والجمعية الدولية لأورام BGICS والبرنامج القومي لصحة المرأة بمحافظه الاسكندريه.

وانطلقت حملة مع بعض أقوى بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم الفنانة القديرة نادية الجندي والفنانة القديرة رجاء الجداوي والمذيعة الشابة لمياء فهمي عبد الحميد والإعلامية القديرة بوسي شلبي، والفنانة الشابه ايناس النجار والمطربة المغربية جنات ونخبة من كبار أطباء الأورام في مصر.

واليكم الصور التي التقطتها كاميرا موقع "صدى البلد" الاخباري..
ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور
ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور
ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور
ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور
ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور
ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو

نجل خاشقجي يعلن موعد صلاة الغائب على والده فى المسجدين النبوى والحرام

النيابة السعودية تكشف مفاجآت حول مقتل جمال خاشقجي

أول رد فعل تركي بعد بيان السعودية حول مقتل خاشقجي

سره يعلمه الله.. وفاة طفل مجهول الهوية تثير الغموض بعد 13 يوما

صانع ألعاب وادى دجلة يتعجل الانتقال إلى الأهلى فى الشتاء بدلا من نهاية الموسم

مدرب منتخب مصر السابق يتنبأ بسيناريو سيئ لمواجهة الفراعنة وتونس

فيديوجراف| الأسعار والشروط الجديدة لتأشيرات العمرة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة بالسوبر المصري السعودي

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

مصطفى بكري يروي تفاصيل عودة شاب للحياة بعد توقف قلبه 45 دقيقة

الأهلى يخوض 8 معارك شرسة خلال ديسمبر لرد الاعتبار أفريقيًا وتسلق قمة الدورى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

وزير الشباب والرياضة يقود مسيرة للمشي بالأقصر.. صور

شاهد.. ميناء دمياط يستقبل اثنين من أحدث أوناش الحاويات في العالم

شاهد.. 50 صورة ترصد مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ 70

فيديو

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية
الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو
مطار الكويت يغرق في مياه الأمطار.. وتوقف حركة الطيران.. فيديو
رمضان صبحى يقود منتخب مصر للتقدم على تونس بثنائية فى الشوط الأول .. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى لوزير الخارجية السعودى عادل الجبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟