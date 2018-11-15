البابا تواضروس يفتتح مزار القس بيشوي كامل بالأسكندرية

افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مزار القمص بيشوي كامل في عشية عيد مارجرجس بكنيسته بسبورتنج في الأسكندرية.



والتقي البابا تواضروسي تاسوني أنچيل زوجة الراحل القس بيشوي كامل، وصلى قداسته صلوات عشية عيد الشهيد مارجرجس وشاركه الآباء الأساقفة والكهنة وأثناء العشية طيَّب قداسته رفات الشهيد.



وكان وصل قداسة البابا تواضروس إلى كنيسة الشهيد مار جرجس سبورتنج بالإسكندرية لصلاة عشية عيد الشهيد مار جرجس ومشاركة الكنيسة في يوبيلها الذهبي لتدشين الكنيسة.



وكان في استقبال قداسته اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس المنتزة والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية وكهنة الكنيسة وعدد كبير من كهنة الإسكندرية.