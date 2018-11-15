العامري فاروق يقود عمومية الأهلي العادية والخطيب في ألمانيا للجراحة

يقود العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي الجمعية العمومية العادية المقرر لها الخميس والجمعة المقبلين لمناقشة الميزانية والحساب الختامي.



ومن المقرر أن يغادر محمود الخطيب القاهرة الأحد المقبل لإجراء عملية جراحية الإثنين المقبل في ألمانيا لإزالة ورم يضغط علي الحبل الشوكي.



وعاد محمود الخطيب من ألمانيا بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية، والتي كشفت عن ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم في الرقبة، يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب في آلام العمود الفقري، التي يعاني منها منذ عدة أشهر.



وكان الخطيب قد اكتشف وجود هذا الورم في شهر أغسطس الماضي، ولكنه فضّل ألا يعلن عنه، وقرر تأجيل العملية الجراحية المرة بعد الأخرى لارتباطه بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ثم مفاوضات عقود الرعاية الجديدة، ثم مساندة الفريق الأول لكرة القدم الكرة للنادي بعد وصوله للأدوار النهائية في بطولة إفريقيا، إلا أن الطبيب المعالج محمود الخطيب حذّر من خطورة تأخير التدخل الجراحي لأكثر من ذلك، وقرر إجراء العملية الجراحية يوم الاثنين المقبل.