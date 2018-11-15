ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

العامري فاروق يقود عمومية الأهلي العادية والخطيب في ألمانيا للجراحة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يقود العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي الجمعية العمومية العادية المقرر لها الخميس والجمعة المقبلين لمناقشة الميزانية والحساب الختامي.

ومن المقرر أن يغادر محمود الخطيب القاهرة الأحد المقبل لإجراء عملية جراحية الإثنين المقبل في ألمانيا لإزالة ورم يضغط علي الحبل الشوكي.

وعاد محمود الخطيب من ألمانيا بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية، والتي كشفت عن ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال ورم في الرقبة، يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب في آلام العمود الفقري، التي يعاني منها منذ عدة أشهر.

وكان الخطيب قد اكتشف وجود هذا الورم في شهر أغسطس الماضي، ولكنه فضّل ألا يعلن عنه، وقرر تأجيل العملية الجراحية المرة بعد الأخرى لارتباطه بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، ثم مفاوضات عقود الرعاية الجديدة، ثم مساندة الفريق الأول لكرة القدم الكرة للنادي بعد وصوله للأدوار النهائية في بطولة إفريقيا، إلا أن الطبيب المعالج محمود الخطيب حذّر من خطورة تأخير التدخل الجراحي لأكثر من ذلك، وقرر إجراء العملية الجراحية يوم الاثنين المقبل.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق ناري من أحمد الشيخ على قرار استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية

ترانسفير ماركت: القيمة التسويقية لـ محمد صلاح تعادل 3 أضعاف منتخب تونس كاملا

كارتيرون يكتب نهاية مؤمن زكريا مع الأهلي

للمرة الأولى.. الطيران المدني تحتفل بيوم التميز للعاملين بحضور الوزير

الخطيب يجري عملية جراحية في ألمانيا.. الاثنين المقبل

فيديوجراف| التفاصيل الكاملة لقتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية

شاهد.. حلا شيحة تبكي على الهواء في أول ظهور بعد خلع النقاب

سقوط مرتكبى سرقة نصف مليون جنيه من سائق بسوبر ماركت بمدينة نصر.. فيديو

المحترفون فى الخارج لف وارجع تانى.. 7 نجوم على الطريق السريع للعودة الى مصر

4 قرارات هامة باجتماع الخطيب مع الجهاز الفني والتعاقدات بالأهلي

وفاة لاعب بدوري الدرجة الثالثة غرقا في النيل بسبب الكرة

الأرصاد تكشف حقيقة خطورة سيول الكويت على مصر..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

وزير الشباب يتقدم مسيرة لـ800 فتاة ..صور

فيديو

أحمد فهمي يبهر منى الشاذلى بألعاب سحرية على الهواء.. فيديو
موجز البلد.. كشف لغز قتل خاشقجي.. سيول الكويت تجرف القبور.. موعد مباراة الأهلى والزمالك
أحمد فهمي يروي مشاكل وقع فيها بسبب تشابه الأسماء.. فيديو
مصر وتونس.. التاريخ ينحاز لنسور قرطاج وحسام حسن الأكثر مشاركة مع الفراعنة
قطار المنتخب الأوليمبي سالك فى الوديات.. فاز على السعودية والإمارات والجزائر وتونس وخسارة وحيدة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟

هل تؤيد مقترح فرض رسم تنمية مقابل إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية ؟