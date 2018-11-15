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رياضة

الترسانة يضرب الفيوم بخماسية وديا.. ويحذر القناة

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة، الفوز على منافسه الفيوم بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الترسانة ضمن استعدادات الفريقين لدوري القسم الثاني .

جاءت المباراة قوية بين الفريقين خاصة في شوطها الأول، وتبادل الفريقان الهجمات، وتمكن الفيوم من التسجيل قبل نهاية الشوط الأول وبعدها حاول فريق الترسانة إدراك التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيوم بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عاد الترسانة من جديد، وأدرك التعادل عن طريق عمر طارق، وبعدها سجل الهدفين الثاني والثالث، عن طريق حمادة جلال، وأحمد أنيس.

واستفاق الفيوم وبادل الترسانة الهجمات، وتمكن من إحراز الهدف الثاني له، وبعدها كثف الترسانة من هجماته ونجح إيهاب فؤاد في تسجيل هدفين متتاليين، لتنتهي المباراة بفوز الترسانة بخماسية مقابل هدفين.

ويعتبر اللقاء رسالة قوية من الشواكيش الي منافسه القناة قبل اللقاء المرتقب بينهما .

ويحتل فريق الترسانة المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 15 نقطة ويستعد للقاء القناة في الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني.
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