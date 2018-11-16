تعرف على كواليس تكوين بلاك تيما على لسان أعضائها

أكد أمير صلاح الدين أحد أعضاء فريق "بلاك تيما"، أن تكوين الفريق كان عن طريق الصدفة؛ مشيرا إلى أنه وزميله في الفرقة محمد عبده كانا يمثلان مع بعضهما فى مسرح مستقل.



وأضاف خلال برنامج ببرنامج "شريط كوكتيل" على فضائية "الحياة" مع الفنان هشام عباس، أنهما لم ينجحا في التمثيل مما دفعهما للغناء على خشبة المسرح بناء على رغبة مدير المسرح.



وأوضح أحمد البحر أحد أعضاء "بلاك تيما"، أنه كان يغنى فى فرقة غنائية عام 2002 ثم تركها ثم قرر أن يغني بمفرده، مضيفًا أنه كان يغنى فى حفل دار الأورمان للأيتام وتعرف علي أمير صلاح الدين ومحمد عبده وكونا الفريق.

