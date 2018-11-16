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رياضة

بالأرقام.. تونس تتفوق على مصر فى تاريخ المواجهات بـ16 فوز

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
محمد سمير
يستضيف منتخب مصر، نظيره التونسي، اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وتأهل منتخبا مصر وتونس بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا، وستكون المواجهة بينهما شبه حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة العاشرة.

ونستعرض لكم تاريخ لقاءات الفريقين فى البطولات الأفريقية المختلفة :

تقابل منتخب مصر مع نظيره التونسي، من قبل فى ٣٩ مباراة، منها ٢٤ مباراة رسمية و١٥ مباراة ودية.

تمكن المنتخب التونسي من الفوز في 16 مواجهة، بينما حقق المنتخب المصري الفوز فى 12 مباراة وانتهت 11 مواجهة بينهما بالتعادل.

سجل لاعبو تونس فى مرمى الفراعنة 42 هدفا مقابل 35 هدفا سجلها لاعبو المنتخب الوطني في مرمى نسور قرطاج.

وأقيمت أول مواجهة جمعت بين الفريقين فى 19 فبراير عام 1960، فى إطار التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وفاز المنتخب الوطنى 3-1، بينما حقق الفراعنة أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين فى 7 نوفمبر 1989، حيث فاز بنتيجة 4-0، فى لقاء ودى بالأراضى التونسية، وسجل الأهداف «أحمد الكأس، جمال عبدالحميد، أحمد رمزى، وطاهر أبوزيد».

ويعد حسام حسن أكثر لاعبى الفراعنة مشاركة أمام نسور قرطاج بـ12 مباراة، بينما يأتى وهبى الخزرى كأكثر لاعبى المنتخب التونسى مشاركة أمام مصر بـ3 مباريات، فيما يعتبر أحمد رمزى، لاعب الزمالك السابق، الهداف التاريخى لمصر فى مواجهاته ضد تونس بـ3 أهداف، يليه فاروق جعفر وعلى خليل ومحمود الخطيب وإبراهيم حسن وعلى ماهر وسجل كل واحد منهم «هدفين»

ولعب المنتخبان 9 مرات فى تصفيات أمم أفريقيا، وحقق الفراعنة الفوز فى مباراة وحيدة، مقابل أربعة انتصارات لتونس، وحسم التعادل نتيجة أربع مباريات بينهما، وأحرز الفراعنة عشرة أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفًا، وكانت آخر مواجهة بين المنتخبين فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فى 11 يونيو 2017، وفاز نسور قرطاج بهدف للا شىء سجله طه ياسين الخنيسى.

ويتصدر منتخب تونس، جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره المصري (9 نقاط).

وتحظى مباريات مصر وتونس بندية كبيرة، ووافقت السلطات المصرية على حضور 50 ألف متفرج للمباراة، التي ستقام على ملعب برج العرب.
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ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟