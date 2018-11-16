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فن

كنزي عمرو دياب تنشر صورة برفقة شقيقها في مرحلة الطفولة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:35 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت كنزي ابنة "الهضبة" عمرو دياب صورة تجمعها بشقيقها عبد الله وهما في مرحلة الطفولة.

وعلقت كنزى على الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "عيد ميلاد سعيد لهذا".

وتدرس كنزي عمرو دياب في الولايات المتحدة الأمريكية مع أخيها عبدالله دياب وأختها جانا، الذين يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة.

يذكر أن آخر ألبومات النجم عمرو دياب ألبوم "معدى الناس"، قد حقق نسبة مبيعات واستماع كبيرة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
كنزي عمرو دياب تنشر صورة برفقة شقيقها في مرحلة الطفولة
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