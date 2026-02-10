لونا.. نائبة أمريكا تطالب بعودة العلاقات الكاملة بين أمريكا وروسيا

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي “آنا باولينا لونا” إنها وآخرين يريدون جعل علاقات أمريكا مع روسيا "عظيمة مرة أخرى".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لونا لصحفيين روس في حفل استقبال أقيم في السفارة الروسية في واشنطن بمناسبة “يوم الدبلوماسيين”، وفق ما أوردت شبكة “آر تي”.

وأشارت لونا، وهي جمهورية، إلى أهمية إجراء الإدارة الأمريكية لحوار مع موسكو من أجل تحسين العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وذكرت بأن الكثير من النخب السياسية الأمريكية يستفيد من الأزمة الأوكرانية، ووصفت هؤلاء الناس بأنهم يعانون من "اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع"، مؤكدة رفضها لمحاولات إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

وأكدت لونا أنها ومن يشاطرها مواقفها يرغبون في "جعل العلاقات الأمريكية الروسية عظيمة مرة أخرى"، واقترحت أن يركز الطرفان على "الإيمان وعلى المسيحية وعلى الرغبة في فتح التجارة الثنائية".

وأشارت إلى أن حجم الصفقة التجارية المحتملة بين البلدين يقدر بتريليوني دولار.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "دي تي إي كي" (DTEK) اليوم، الثلاثاء، أن هجومًا روسيًا ألحق أضرارًا بمنشأة طاقة في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود جنوب أوكرانيا.

وقالت الشركة في منشور على تطبيق "تيليجرام": "الأضرار جسيمة، وستستغرق أعمال الإصلاح وقتًا طويلاً لإعادة تشغيل المعدات".

كان حاكم المنطقة، أوليه كيبر، صرح سابقًا بأن بعض المستوطنات في المنطقة تعاني من انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وكتب كيبر على "تيليجرام": "شن العدو ليلًا هجومًا سافرًا آخر على البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا".

وأضاف كيبر أن مرافق البنية التحتية الحيوية تعمل حاليًا على مولدات كهربائية، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة التيار الكهربائي.

وقد كثفت موسكو هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية وغيرها من البنى التحتية للطاقة منذ أكتوبر، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص في ظل درجات حرارة متجمدة.

