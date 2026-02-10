قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لونا.. نائبة أمريكا تطالب بعودة العلاقات الكاملة بين أمريكا وروسيا

محمد على

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي “آنا باولينا لونا” إنها وآخرين يريدون جعل علاقات أمريكا مع روسيا "عظيمة مرة أخرى".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لونا لصحفيين روس في حفل استقبال أقيم في السفارة الروسية في واشنطن بمناسبة “يوم الدبلوماسيين”، وفق ما أوردت شبكة “آر تي”.

وأشارت لونا، وهي جمهورية، إلى أهمية إجراء الإدارة الأمريكية لحوار مع موسكو من أجل تحسين العلاقات الثنائية وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وذكرت بأن الكثير من النخب السياسية الأمريكية يستفيد من الأزمة الأوكرانية، ووصفت هؤلاء الناس بأنهم يعانون من "اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع"، مؤكدة رفضها لمحاولات إطالة أمد الصراع في أوكرانيا.

وأكدت لونا أنها ومن يشاطرها مواقفها يرغبون في "جعل العلاقات الأمريكية الروسية عظيمة مرة أخرى"، واقترحت أن يركز الطرفان على "الإيمان وعلى المسيحية وعلى الرغبة في فتح التجارة الثنائية".

وأشارت إلى أن حجم الصفقة التجارية المحتملة بين البلدين يقدر بتريليوني دولار.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية "دي تي إي كي" (DTEK) اليوم، الثلاثاء، أن هجومًا روسيًا ألحق أضرارًا بمنشأة طاقة في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود جنوب أوكرانيا.

وقالت الشركة في منشور على تطبيق "تيليجرام": "الأضرار جسيمة، وستستغرق أعمال الإصلاح وقتًا طويلاً لإعادة تشغيل المعدات".

كان حاكم المنطقة، أوليه كيبر، صرح سابقًا بأن بعض المستوطنات في المنطقة تعاني من انقطاع جزئي للتيار الكهربائي. 

وكتب كيبر على "تيليجرام": "شن العدو ليلًا هجومًا سافرًا آخر على البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا".

وأضاف كيبر أن مرافق البنية التحتية الحيوية تعمل حاليًا على مولدات كهربائية، وأن العمل جارٍ على قدم وساق لإعادة التيار الكهربائي.

وقد كثفت موسكو هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية وغيرها من البنى التحتية للطاقة منذ أكتوبر، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص في ظل درجات حرارة متجمدة.
 

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

لامين يامال

لامين يامال يكتب التاريخ في كامب نو ويتفوق على ميسي بتحطيم رقم صمد 110 أعوام

شوبير

بعد انتقاداته لرئيس لجنة الحكام.. شوبير يوجه رسالة لـ محمود البنا

كاسيميرو ـ برونو فيرنانديز

مانشستر يونايتد يضع تونالي على قائمة أهدافه لتعويض رحيل كاسيميرو

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

