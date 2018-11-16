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أخبار العالم

عاش خاين ومات منبوذ.. دفن عميل فلسطيني للموساد فى مقابر إسرائيل دون صلاة جنازة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 03:43 م
مقابر اسرائيل
مقابر اسرائيل
سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة أنه تم دفن "علاء قرش" عربى فلسطينى مسلم فى مقابر إسرائيل بسبب رفض دفنه فى المقابر الإسلامية بفلسطين بعد تسريب أنباء عن تجسسه لصالح إسرائيل وتورطه في بيع عقارات فلسطينية لمنظمات استيطانية.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن الحاخام الأشكينازي الأكبر في القدس أرييه ستيرن وافق بشكل غير مسبوق على دفن الشاب الفلسطيني علاء قرش في مقبرة يهودية بالضفة الغربية المحتلة وذلك بعد أن رفض المقدسيون دفنه في المقابر الإسلامية ودفن جثمانه بشكل مؤقت في مقبرة غير رسمية بالقرب من قرية النبي صالح بعد أن رفضت جميع مساجد مدينة القدس المحتلة الصلاة عليه.

وقالت الصحيفة إن علاء قرش أحد ضحايا حادث الأغوار، الذي وقع قرب البحر الميت وراح ضحيته 6 عمال فلسطينيين، يعملون في مصنع "ماعوف" للدواجن في بيسان، بشهر نوفمبر الجاري.

وقال الحاخام ستيرن "يتعين علي إسرائيل دفن قرش وتعويضه عن الضرر الذي أصابه والإهانة التي لحقت به بسبب بيعه الأراضي الفلسطينية لليهود وتحمل المخاطر في سبيل الاستيطان الإسرائيلى".
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