متحدث: نتنياهو سيتولى منصب وزير الدفاع بعد استقالة ليبرمان

قال متحدث باسم حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء سيتولى أيضا منصب وزير الدفاع بعد استقالة أفيجدور ليبرمان هذا الأسبوع.



ويزيد ذلك من التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة.



واجتمع نتنياهو اليوم مع شريكه في الائتلاف الحاكم زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي سعى لشغل منصب وزير الدفاع لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق.



وهزت استقالة وزير الدفاع التي قدمها يوم الأربعاء احتجاجا على وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية.



وقال المتحدث باسم ليكود إن نتنياهو دعا خلال الاجتماع إلى بذل "كل جهد للإبقاء على الحكومة اليمينية" ومنع اليسار من الوصول إلى الحكم.



وقال مصدر قريب من بينيت بعد الاجتماع مع نتنياهو "صار واضحا أن هناك حاجة إلى انتخابات بأسرع ما يمكن لعدم إمكانية استمرار الحكومة الحالية".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك معارضة من شركاء آخرين في الحكومة اليمينية لشغل بينيت الذي يقود حزبا دينيا قوميا متطرفا منصب وزير الدفاع.



وقال المصدر إن من الممكن الإعلان يوم الأحد عن موعد الانتخابات المبكرة. والموعد المقرر للانتخابات الإسرائيلية هو نوفمبر تشرين الثاني المقبل.