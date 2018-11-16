مصرع شخص بطلق ناري على يد حلاق بالدقهلية

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهليه اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائيه بوجود بلاغ لمركز شرطه شربين من قبل اهالى الضهريه التابعه لمركز شربين باصابه شخص بطلق نارى.



انتقل الى مكان الحادث المقدم محمد الارضى رئيس المباحث ومعاونو المباحث النقيب احمد عاطف والنقيب شادى الغزالى وتبين ان المجنى عليه شخص ويدعى محمود .ا .ا 26 عاما اصيب بطلق نارى بالجانب الايسر ادى الى مصرعه على الفور.



وتم تشكيل فريق بحث وتبين بعد التحريات ان مرتكب الواقعه حامد .م.أ 19 عاما حلاق ومقيم قريه الضهريه وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم والاداه المستخدمه للجريمه وكذلك الطلقات الخاصه بالبندقيه الخرطوش وبمواجهته اعترف انه الذى اطلق النار بقصد الانتقام من شخص اخر وعند اطلاق النار عليه كانوا يستقلون دراجه بخاريه فأصيب المجنى عليه بالجانب الايسر ادت الى وفاته فى الحال.



وتم عمل محضر بالواقعه رقم 17761 جنايات شربين وتم العرض على النيابه.