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أخبار العالم

الأمير خالد بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست بشأن قضية خاشقجي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:38 ص
الأمير خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان مع شقيقه ولي العهد
أحمد قاسم
أكد سفير المملكة العربية السعودية، الأمير خالد بن سلمان، أن التقرير الأخير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية وزعمت فيه أنه تحدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي هاتفيًا قبل وفاته بالقنصلية السعودية، وأنه تطرق معه في الحديث حول ذهابه إلى تركيا، هي أكاذيب وادعاءات ليست لها أساس من الصحة.

وقال الأمير بن سلمان في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "ما ذكرته الواشنطن بوست غير صحيح، آخر تواصل مع جمال خاشقجي كان عبر الرسائل النصية 26 اكتوبر 2017، لم أتحدث مطلقا مع خاشقجي هاتفيا ولم أتطرق إلى ذهابه لتركيا".

وأضاف الأمير بن سلمان: "أطالب واشنطن بالكشف عما لديها إن كانت هذه الادعاءات صحيحة، وأطالب الحكومة الأمريكية بالكشف عن أي معلومة تتعلق بهذا الأمر إذا كان صحيحا".

وتابع السفير السعودي في تغريدة أخرى مرفقة بصورة الرد الكامل الذي أعطاه لـ"واشنطن بوست": "للأسف لم تنشر صحيفة واشنطن بوست ردنا الكامل، إن التقرير الأخير يعتبر اتهامًا فادحًا في حقنا، ويجب أن لا يتضمن مصادر مجهولة".
الأمير خالد بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست بشأن قضية خاشقجي
الأمير خالد بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست بشأن قضية خاشقجي
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