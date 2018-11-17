ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى ببئر العبد لتنفيذ حملة فيرس سي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:16 ص
رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد القصوى ببئر العبد لتنفيذ حملة فيرس سي
احمد صالح
تستعد الإدارة الصحية ببئر العبد شمال سيناء لتنفيذ حملة (فيروس سى) من خلال 19 فرقة موزعة على بئر العبد وقراها وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بخصوص مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمبادرة 100 مليون صحة. وقال الدكتور عبد العزيز محمد سالم مدير الادارة إلى أن الحملة ستنفذ في قري مركز بئر العبد وهي : 6 اكتوبر ، الروضة ، رمانة ، بئر العبد، رابعة ، بلوظة ، سلمانة ، النجاح ، أم عقبة ، قاطية ، الخربة ، نجيلة ، مستشفى بئر العبد المركزى ، الكرامة ، السلام ، قطية ، النصر ، المريح ، الشوحط.

وتبدأ من الأول من ديسمبر القادم ولمدة شهرين وتستهدف أمراض الضغط والسكر والسمنة وفيروس سى وسنوافيكم تباعا بما يستجد اولا بأول والحملة مجانية وتستهدف الفئة العمرية من سن 18 سنة
loading...

ترشيحاتنا

أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو

تعرف على تفاصيل ألبوم صابر الرباعي الجديد

مدرب المغرب: أملك جيلا رائعا من اللاعبين

أسعار الذهب اليوم السبت

دعم أستراليا للاستيطان يشعل حرب التصريحات.. رئيس وزراء ماليزيا ينتقد مساندة كانبرا للإرهابيين.. وفرايدينبرج يتجاوز الدبلوماسية ويتهم مهاتير بمعاداة السامية..صور

تناول هذه العشبة لعلاج الكثير من الأمراض أبرزها الصداع

الحوثي يخرقون هدنة وقف إطلاق النار مع التحالف

مركز فتوى الأزهر يوضح حكم نسيان شئ في الصلاة

الأمير خالد بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست بشأن قضية خاشقجي

هل يجوز للمرأة الاستيلاء على كل محتويات منزل الزوجية عند وفاة الزوج؟

الضرب في الميت حرام .. رجل يسرق الزهور من فوق مقابر الموتى

انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم ..فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth.. فيديو
انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد
مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد
نقل جثمان الشهيد ساطع النعماني من مطار القاهرة لأحد المستشفيات.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟