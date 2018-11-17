رفع درجة الاستعداد القصوى ببئر العبد لتنفيذ حملة فيرس سي

تستعد الإدارة الصحية ببئر العبد شمال سيناء لتنفيذ حملة (فيروس سى) من خلال 19 فرقة موزعة على بئر العبد وقراها وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء بخصوص مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بمبادرة 100 مليون صحة. وقال الدكتور عبد العزيز محمد سالم مدير الادارة إلى أن الحملة ستنفذ في قري مركز بئر العبد وهي : 6 اكتوبر ، الروضة ، رمانة ، بئر العبد، رابعة ، بلوظة ، سلمانة ، النجاح ، أم عقبة ، قاطية ، الخربة ، نجيلة ، مستشفى بئر العبد المركزى ، الكرامة ، السلام ، قطية ، النصر ، المريح ، الشوحط.



وتبدأ من الأول من ديسمبر القادم ولمدة شهرين وتستهدف أمراض الضغط والسكر والسمنة وفيروس سى وسنوافيكم تباعا بما يستجد اولا بأول والحملة مجانية وتستهدف الفئة العمرية من سن 18 سنة