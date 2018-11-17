زوجة خاشقجي السرية تخرج عن صمتها: أنا مصرية وتزوجته قبل أشهر من مقتله.. صور

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن امرأة مصرية ادعت أنها تزوجت الصحفي السعودي جمال خاشقجي في احتفال ديني في الولايات المتحدة تم خلال العام الجاري، قبل أشهر من مقتله في قنصلية سعودية في تركيا أثناء بحثه عن أوراق لزواجها من امرأة مختلفة.



وأفاد تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية أمس، الجمعة، بأن هذا الزواج، يبدو أن خاشقجي قد أبقاه مخفيا عن خطيبته التركية وحتى عن أفراد عائلته، وأضاف مزيدا من التعقيد إلى الجدول الزمني لـ "خاشقجي" والوقت الذي قضاه ما بين أمريكا وتركيا قبل أن يقتل في الثاني من أكتوبر الماضي.



وفي مقابلة أجرتها زوجة خاشقجي السرية مع الصحيفة الأمريكية، قالت المرأة إنها تقدمت للكشف عن زواجها من خاشقجي، لأنها كزوجة مسلمة، تريد حقها الكامل والاعتراف بها.



ووفقا لـ "واشنطن بوست"، فقد تحدثت زوجة خاشقجي السرية شريطة ألا يتم كشف هويتها، ولكن اكتفت فقط بأول أحرف من اسمها الأول والأخير «H. Atr»، مشيرة إلى قلقها على أمنها ووظيفتها.



وقدمت زوجة خاشقجي السرية في أمريكا لصحيفة "واشنطن بوست" رسائل نصية قامت بتبادلها مع الصحفي السعودي القتيل وصورهما معًا، بما في ذلك بعض الصور من حفل زفافهما، الذي عقد في يونيو في إحدى ضواحي واشنطن.



وأوضحت «واشنطن بوست» أن لدى تلك المرأة، في حال ثبوت ادعاءاتها، الحق في الحصول على جزء من التعويضات المقدمة إلى عائلة الصحفي من قبل الحكومة السعودية.