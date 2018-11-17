ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

زوجة خاشقجي السرية تخرج عن صمتها: أنا مصرية وتزوجته قبل أشهر من مقتله.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:48 م
خاشقجي وزوجته السرية
خاشقجي وزوجته السرية بعد عقد قرانهما
على صالح
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن امرأة مصرية ادعت أنها تزوجت الصحفي السعودي جمال خاشقجي في احتفال ديني في الولايات المتحدة تم خلال العام الجاري، قبل أشهر من مقتله في قنصلية سعودية في تركيا أثناء بحثه عن أوراق لزواجها من امرأة مختلفة.

وأفاد تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية أمس، الجمعة، بأن هذا الزواج، يبدو أن خاشقجي قد أبقاه مخفيا عن خطيبته التركية وحتى عن أفراد عائلته، وأضاف مزيدا من التعقيد إلى الجدول الزمني لـ "خاشقجي" والوقت الذي قضاه ما بين أمريكا وتركيا قبل أن يقتل في الثاني من أكتوبر الماضي.

وفي مقابلة أجرتها زوجة خاشقجي السرية مع الصحيفة الأمريكية، قالت المرأة إنها تقدمت للكشف عن زواجها من خاشقجي، لأنها كزوجة مسلمة، تريد حقها الكامل والاعتراف بها.

ووفقا لـ "واشنطن بوست"، فقد تحدثت زوجة خاشقجي السرية شريطة ألا يتم كشف هويتها، ولكن اكتفت فقط بأول أحرف من اسمها الأول والأخير «H. Atr»، مشيرة إلى قلقها على أمنها ووظيفتها.

وقدمت زوجة خاشقجي السرية في أمريكا لصحيفة "واشنطن بوست" رسائل نصية قامت بتبادلها مع الصحفي السعودي القتيل وصورهما معًا، بما في ذلك بعض الصور من حفل زفافهما، الذي عقد في يونيو في إحدى ضواحي واشنطن.

وأوضحت «واشنطن بوست» أن لدى تلك المرأة، في حال ثبوت ادعاءاتها، الحق في الحصول على جزء من التعويضات المقدمة إلى عائلة الصحفي من قبل الحكومة السعودية.
loading...

ترشيحاتنا

مكتب وكيل الأزهر يوصي المتزوجين بـ6 أمور تجعل الله يرزقهم بالولد

اليوم.. الخطيب يحسم منصب المدير الرياضي للأهلي

الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أسوأ حالة أمنية منذ أكتوبر 73

الأمم المتحدة: الحفاظ على التنوع البيولوجي يحمي العالم من الكوارث الطبيعية.. فيديو

صحف الإمارات: خالد بن سلمان يدحض أكاذيب واشنطن بوست عن علاقته بمقتل خاشقجي.. صفقة مشبوهة بين تركيا وأمريكا استغلت موت الصحفي السعودي.. دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوروبي موحد رفض لاستعلاء واشنطن

محسن صالح عن منتخب مصر: إفراج وحرية وكرة هجومية

أسعار الذهب اليوم السبت

إحالة أوراق المتهم بقتل طبيب الساحل لفضيلة المفتي و22 ديسمبر للحكم

القواعد الخمس لمنع نمو الشعر تحت جلد المرأة

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

5 نصائح للتخلص من مشكلة قشرة الرأس

مانشستر سيتي يتعاقد مع داركو جيابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

فيديو

السيسي: الحفاظ على التنوع البيولوجي بالأنشطة الإنسانية يساهم في صيانة الموارد الطبيعية
السيسي: الاستهلاك البشري من الموارد الطبيعية سنويًا يزيد 30% عن الإنتاج
السيسي: الدستور وضع أسسا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البلاد
السيسي: مصر تولي أهمية لأثر التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة
طلاب يقدمون عرضا فنيا أمام مؤتمر التنوع البيولوجي عن أهمية حماية البيئة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟