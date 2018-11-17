ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
مريم صليب - عدسة : إيهاب أشرف
كالمقابر مظلمة ، طرق غير ممهدة ، لا مواصلات ، لا مرافق لا خدمات لا أسواق .. ما سبق ليس وصفا لإحدى قري الوادى الجديد او الواحات بل وصف لما يعانيه اهالي الحي الثامن في العبور.

فالشوارع مظلمة ما يفتح الباب لعمليات السطو المسلح والسرقة ، والطرق غير ممهدة ما يجعل المواصلات ترفض الدخول للمنطقة ، مما يسمح لسائقي عربات السوزوكي لإستغلال الاهالي و مضاعفة السعر لتوصيلهم نظرا لبعد محطة الأتوبيس عنهم و الشوارع غير الممهدة في المكان .

وحينما وجهت عدسة صدى البلد لأحد السكان في المكان عن أقرب مستشفى كان الرد واضحا " أقرب مستشفى أو عيادة على بعد حوالي 20 دقيقة ، يعني لو رجل مسن و جتله أزمة قلبية هيموت قبل ما يوصل " .

وتجولنا في المكان برفقة بعض السكان وجدنا أن كلامهم واقعي جدا أقرب سوق على بعد نصف ساعة و على حد قولهم " لو محتاجين نص كيلو طماطم أو كيس شيبسي مش بنعرف نجيب من مكان قريب عشان كده بنأجل مشاويرنا كلها يوم الجمعة عشان بيكون في عربية " .

كما أن السكان أكدوا أن المكان ليس مهجورا بل يعيش به أطفال و موظفون و كبار سن يحتاجون إلى الخدمات التي يفتقدونها بشدة في المكان ، بالإضافة أنهم أرسلوا كثيرا من الشكاوي لجهاز العبور و لكن بلا جدوى و النتيجة كل مرة حسب قولهم " حاضر هنيجي " و لكن ينتظرهم المواطنون و في النهاية النتيجة لا شئ .

ناشد السكان الجهاز بتوفير المواصلات و إصلاح أعمدة الإنارة و تمهيد الطرق ، حتي يتمكن سائقو الأجرة من الدخول بسيارتهم دون الخوف عليهم من التكسير أو السرقة بسبب هدوء المكان الذي قد يعرضهم للسطو في أي وقت.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

loading...

ترشيحاتنا

رئيس السكة الحديد: غرف طوارئ بمناطق الهيئة استعدادا لموسم الشتاء

الخطيب يغادر إلى ألمانيا غدا لإجراء جراحة

رسميًا.. جزر القمر تهدي المغرب التأهل لـ أمم أفريقيا 2019

التليفزيون الإسرائيلى: فشلنا أمام حماس وتلقينا تذكارًا مؤلمًا من غزة

سيد عبدالحفيظ يصل إلى الأهلي اليوم لتولي منصب مدير قطاع الكرة

دفاع المتهم بقتل طفلته بالدقهلية: الاعترافات تمت تحت الإكراه

نجم الزمالك معروض على الإسماعيلى فى صفقة تبادلية يناير المقبل

5 نصائح للتخلص من مشكلة قشرة الرأس

الداخلية الفرنسية: مقتل سيدة واعتقال أخرى في تظاهرات لزيادة أسعار الوقود

الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تعيش أسوأ حالة أمنية منذ أكتوبر 73

تشييع جثمان ساطع النعماني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

بعد القمر المضيء.. الصين تبني شمسا تفوق حرارتها 6 أضعاف الشمس الطبيعية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

8 صور جديدة لسميرة سعيد من حفلها في القرية العالمية بدبي .. صور

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

فيديو

لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو
شاهد... لحظة تقدم الرئيس السيسي جنازة الشهيد ساطع النعماني
ممثلو فلسطين بمنتدى شرم الشيخ: متمسكون بهويتنا رغم فراق وطننا.. فيديو
محافظ الجيزة ومدير الأمن يشاركان في جنازة العقيد ساطع النعماني ..فيديووصور
وصول جثمان ساطع النعمانى إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لأداء صلاة الجنازة..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟