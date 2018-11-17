لا مواصلات ولا خدمات .. أهلا بكم فى مقابر الأحياء بالحي الثامن بالعبور .. فيديو



فالشوارع مظلمة ما يفتح الباب لعمليات السطو المسلح والسرقة ، والطرق غير ممهدة ما يجعل المواصلات ترفض الدخول للمنطقة ، مما يسمح لسائقي عربات السوزوكي لإستغلال الاهالي و مضاعفة السعر لتوصيلهم نظرا لبعد محطة الأتوبيس عنهم و الشوارع غير الممهدة في المكان .



وحينما وجهت عدسة صدى البلد لأحد السكان في المكان عن أقرب مستشفى كان الرد واضحا " أقرب مستشفى أو عيادة على بعد حوالي 20 دقيقة ، يعني لو رجل مسن و جتله أزمة قلبية هيموت قبل ما يوصل " .



وتجولنا في المكان برفقة بعض السكان وجدنا أن كلامهم واقعي جدا أقرب سوق على بعد نصف ساعة و على حد قولهم " لو محتاجين نص كيلو طماطم أو كيس شيبسي مش بنعرف نجيب من مكان قريب عشان كده بنأجل مشاويرنا كلها يوم الجمعة عشان بيكون في عربية " .



كما أن السكان أكدوا أن المكان ليس مهجورا بل يعيش به أطفال و موظفون و كبار سن يحتاجون إلى الخدمات التي يفتقدونها بشدة في المكان ، بالإضافة أنهم أرسلوا كثيرا من الشكاوي لجهاز العبور و لكن بلا جدوى و النتيجة كل مرة حسب قولهم " حاضر هنيجي " و لكن ينتظرهم المواطنون و في النهاية النتيجة لا شئ .



ناشد السكان الجهاز بتوفير المواصلات و إصلاح أعمدة الإنارة و تمهيد الطرق ، حتي يتمكن سائقو الأجرة من الدخول بسيارتهم دون الخوف عليهم من التكسير أو السرقة بسبب هدوء المكان الذي قد يعرضهم للسطو في أي وقت.



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كالمقابر مظلمة ، طرق غير ممهدة ، لا مواصلات ، لا مرافق لا خدمات لا أسواق .. ما سبق ليس وصفا لإحدى قري الوادى الجديد او الواحات بل وصف لما يعانيه اهالي الحي الثامن في العبور.