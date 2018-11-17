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رياضة

عدلي القيعي ينضم لاجتماع الخطيب مع عبد الحفيظ وفضل

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:46 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
عبدالحكيم أبوعلم
انضم عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، الى اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم، ومحمد فضل مسئول التعاقدات بالقلعة الحمراء وهيثم عرابى المنضم حديثا للجنة التعاقدات .

كما انضم بعد انعقاد المجلس محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة .

ويخطط الأهلي لإجراء بعض التغييرات في منظومة كرة القدم بالنادي، لإعادتها للطريق الصحيح بعد خسارة لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد محمود الخطيب، اليوم السبت، لاستكمال اجتماعاته، من أجل حسم العديد من الأمور الخاصة بقطاع كرة القدم في القلعة الحمراء.

ووفقا لقرارات مجلس الإدارة التي صدرت الخميس الماضي، فإن المجلس بصدد الاجتماع اليوم السبت، لاعتماد القرارات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الأهلي، قرر في وقت سابق إلغاء لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي، وتفويض محمود الخطيب بالإشراف على قطاع كرة القدم في النادي الأهلي، بجانب إضافة هيثم عرابي لإدارة التعاقدات.
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