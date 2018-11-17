البحوث الإسلامية يواصل فعاليات مسابقة اكتشاف مواهب الطلاب الوافدين

واصل "مجمع البحوث الإسلامية" فعاليات المسابقة الكبرى للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، والتي بدأت الشهر الجاري، لاكتشاف المواهب في حفظ القرآن والأصوات الحسنة، والخطابة، والخط العربي، والزخرفة الإسلامية، والشعر.





قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، لدعم المواهب التي يتميزون بها، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التي تروجها الجماعات المتطرفة.



