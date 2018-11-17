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ديني

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات مسابقة اكتشاف مواهب الطلاب الوافدين

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
محمود ضاحي
واصل "مجمع البحوث الإسلامية" فعاليات المسابقة الكبرى للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، والتي بدأت الشهر الجاري، لاكتشاف المواهب في حفظ القرآن والأصوات الحسنة، والخطابة، والخط العربي، والزخرفة الإسلامية، والشعر.

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن المسابقة تأتي ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، لدعم المواهب التي يتميزون بها، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التي تروجها الجماعات المتطرفة. 

أضاف الأمين العام أن المسابقة بمختلف فروعها تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، حيث يشرف عليها لجان تحكيم من أساتذة جامعة الأزهر والخبراء المتخصصين، حيث أفرزت نتائج التخصصات التي شارك فيها الطلاب والطالبات عن اكتشاف العديد من المواهب المتميزة في المجالات المختلفة.
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