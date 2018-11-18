شاهد.. أحمد فلوكس وهنا شيحة فى شهر العسل

سافر احمد فلوكس وهنا شيحة لقضاء شهر العسل سويا ونشر فلوكس عبر صفحته على انستجرام صور له برفقة هنا أثناء سفرهما على متن الطائرة.



واحتفل أحمد فلوكس بعقد قرانه على هنا شيحة في حفل عائلي اقتصر على الأقارب والأصدقاء فقط، بعد قصة حب.



وبدأت العلاقة العاطفية بين أحمد فلوكس وهنا شيحة خلال تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، واخفيا ارتباطهما لحين إعلان زواجهما الرسمي.

