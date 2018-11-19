5 علامات تؤكد أن شريك حياتك نرجسي.. تعرفي عليها

كشفت خبيرة الصحة النفسية ببريطانيا ميلاني طونيا إيفانس بكتابها الجديد، أن النرجسية تأتي لأكثر الأشخاص لطفًا وحنانًا وقد يكونوا في بعض الأحيان أكثرهم أنانية.



وقالت الخبيرة إنه من المستحيل معرفة إن كان شريككم يتمتع بطابع نرجسي لحين بدء تعرضكم للاستغلال وأثار سلبية في العلاقة بسبب الأنانية المفرطة وفقا لـ "dailymail".



وفي حين تراودكم أي مخاوف من أن شريككم قد يتمتع بطباع نرجسي، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأشخاص النرجسيين يتغذون بالسيطرة على الناس وعدم تعاطفهم مع أي شخص.



وغالبًا تكون العلاقة معهم استغلالية وتستنزف عاطفيًا، لذا تعطيكم إيفانس 5 علامات تحذيرية للتأكد من صحة شكوكم.



1- انعدام الأمان العاطفي:

على الرغم من أنه يشاع بأن الشخص النرجسي هو انسان مغرور ولديه ثقة زائدة بنفسه، إلا أن هذا لا يعني بأنه يشعر بالأمان تجاه مشاعر الآخرين نحوه، لذا أن لم يحظ الشخص النرجسي باهتمام كافٍ ضمن المجموعة، قد يفتعل أي حدث أو مشكلة وحتى مغادرة المكان فقط للفت الأنظار وفي العديد من الأحيان قد يؤدي الأمر إلى غيرة مفرطة وحقد كبير تجاه الشخص الآخر الذي سرق الأضواء منه.



2-الشعور العميق بالأفضلية:

إذا شاركتم حياتكم مع شخص نرجسي، فسوف تكتشفون بسرعة أن لديه إحساسًا غير معقول بالأفضلية، أي يعتقد أنه يستحق معاملة تفضيلية فوق الآخرين.



فإن أي صفقة يتوسطها شخص نرجسي ترتكز على الرغبة في الحصول على أفضل الغنائم، بغض النظر عن الأشخاص الآخرين الذين قد يعانون في هذه العملية.



أي قد يذهب في الانخراط معك بقرارات الحياة الرئيسية مثل التسويات العقارية وتقسيم الممتلكات.



3-المعارك الطفولية:

سيحاول الشخص النرجسي استعمال جميع أساليب الدفاع عن النفس في الخلافات، وتتراوح من التلاعب بمهارة إلى الاستعراضات الدرامية الشبيهة بألاعيب الأطفال أو حتى تجاهلك تمامًا.



هذه التكتيكات شائعة جدًا بين النرجسيين وقد يستخدمون بعض التعابير بشكل متكرر مثل "لم تسمح لي بإنهاء ما كنت أقوله" و"ما حصل هو لمجرد أنني لم أذكر ما تريد سماعه" و"أنت الشخص الوحيد الذي لدي أي مشاكل معه".



4- الكذب المرضي:

من المحتمل أن يسعى النرجسي إلى تغطية هويته الداخلية الهشة من خلال خلق سيناريو مختلف عما يريده أو ما هو عليه.



وتبدأ الأكاذيب بوقت مبكر جدًا في العلاقات مع النرجسيين، لأن الكذب هو جزء متأصل في هويتهم ومن المرجح أن يكذب شخص نرجسي ويتفاخر بالإنجازات في ماضيه، والأسوأ من ذلك هو أنه سيصدق أكاذيبه الخاصة ويقتنع بها.



5-توجيه اللوم إليك دائمًا:

واحدة من أكثر الأمور المجنونة والمدمرة في الإساءة النرجسية هي تكتيكات الإسقاط التي يستخدمها النرجسيون، اذ سيقومون بكل بساطة باتهامكم ولومكم على كل الأشياء الخاطئة التي تحصل بما فيها أمور يقومون بها بأنفسهم، وللتخفيف عن نفسهم لا شعوريًا، سيقومون بسوء معاملة الآخرين.