لهذا السبب.. على الرجال عدم الإكثار من الكركديه

قال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكركديه له العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان إلا أن الإسراف فيه يؤثر على معدل ضخ الدم في الجسم والقدرة الجنسية عند الرجال.



وأضاف "سعيد" أن الإسراف في تناول الكركديه يشكل خطورة على الرجال لأنه يسبب الضعف الجنسي عند الرجال، وذلك لأن شرب الكركديه بكميات كبيرة يساعد على توسيع الشرايين الصغيرة أو الدقيقة فى نقطة التقائها مع الأوردة، ومن الممكن أن تتسبب في حدوث التهريب الوريدي الذي ينتج عنه الإصابة بالضعف الجنسي.



واشار "سعيد" الي انه ينصح بتناول كوب واحد يوميًا للرجال من الكركديه لاغتنام فوائده وتجنب اضراره.