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أخبار العالم

الحوثيون يعلنون عن مبادرة لوقف إطلاق النار

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا داخل ميليشيات الحوثي الانقلابية، محمد علي الحوثي، مساء الأحد، عن مبادرة جديدة تقضي بايقاف إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال الحوثي في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم": "مستعدون لوقف إطلاق نار أوسع نطاقا، وقد أوقفنا هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهم اليمنيين".

يأتي ذلك بعد لقاء مديرة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن نيقولا ديفيز، اليوم الأحد، وزير الخارجية في سلطة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا هشام شرف، في العاصمة صنعاء، وذلك بعد إعلان المبعوث مارتن غريفيث عن زيارة هذا الأسبوع إلى صنعاء للقاء زعيم الحوثيين.

وبحثت ديفينز مع شرف مهام المبعوث الخاص الرامية لبدء عملية التسوية السياسية والمفاوضات وإحلال السلام الدائم في اليمن.
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