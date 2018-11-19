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اقتصاد

القابضة للسياحة والفنادق: لا نية لدمج الشركات التابعة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
علياء فوزى
قالت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات الأعمال للعام، إنه لا توجد نية لدمج شركات السياحة الثلاث التابعة للقابضة على غرار التجارة الداخلية، وذلك بسبب اختلاف النشاط فمثلا مصر للفنادق شركة مساهمة لا يجوز دمجها مع المال العام، ومصر للسياحة نشاطها يختص بالوفود السياحية والسياحة الدينية أما "إيجوث" فتمتلك مجموعة من الفنادق الكبيرة والتاريخية مشيرا إلى إمكانية نقل فنادق من شركة إلى أخرى بما يعرف باسم "إيلولة الفنادق".

وكانت القابضة للسياحة والفنادق، أعلنت في مايو الماضي عن دمج شركات التجارة الداخلية الأربع التابعة لها(هانو، بنزايون، بيع المصنوعات، صيدناوي) في شركتين وذلك لتعزيز المركز المالي لهذه الشركات وبناء كيانات تجارية ضخمة تنافس داخل السوق المصرى، حسبما أعلنت القابضة.

وأضافت "حطبة" لـ "صدى البلد" أن شركتها لديها مساهمات في نحو 26 شركة مشتركة مع القطاع الخاص جميعها بنسب صغيرة عدا ثلاث شركات "المنتزه بنسبة 50%، التعمير السياحي 67%، والشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي اشتى بنسبة 72%".

وتابعت: ندرس الآن التخارج من شركتين نظرا لضعف العائد الاستثماري من تلك المشاركات الأولى شركة الإسماعيلية التي تمتلك فيها مصر للفنادق نسبة 15%، الشركة الثانية الإسماعيلية للفنادق التي تمتلك فيها "إيجوث" نحو 10% وجاري الآن اجراءات التخارج بعد موافقة المساهمين.
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