عباس القطان يكشف حجم حالات التخريب في المواصلات العامة

علق العميد عباس عباس القطان المتحدث باسم شركة مواصلات مصر، على حالات التخريب الناتجة من بعض المواطنين تجاه تلك الأتوبيسات قائلا: "الحمد الله التخريب مش في كل الأتوبيسات".



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم ملاحظة تلك التخريبات أثناء عملية المتابعة اليومية التي تتم عقب انتهاء خدمة اليومية، لافتا إلى أن تلك ظاهرة فردية حتى الآن.



وأردف: "لابد من القضاء على تلك الظاهرة الفردية قبل انتشارها حتى لا تصبح مثل أتوبيسات النقل العام".