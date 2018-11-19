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أمينة خليل: عندى كرش بخبيه فى اللقاءات التليفزيونية .. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:10 ص
طارق موسى
قالت الفنانة أمينة خليل، إنها كتبت تدوينة مطولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد استعجاب بعض مستخدمي الموقع بسبب إحدى الصور التي نشرتها وكانت فيها بدون مكياج، موضحة أنها قالت في تلك التدوينة أنها ليست مثالية شأنها شأن أي فتاة أخرى.

وأضافت "أمينة"، خلال حوارها في برنامج " الحكاية" : "كلنا بنصحى الصبح شكلنا مش حلو، أنا كنت راجعة بالليل بعد سهرة، رجعت البيت مع أصدقائي وشيلنا الميكب، وقعدنا في لحظة مريحة جدًا حسيت إنها حقيقية جدًا، فاتصورت ونزلتها على الفيس".

وأشارت ضاحكة: "عندي كرش والله بجد بس بخبيه في اللقاءات التليفزيونية".

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