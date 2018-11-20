هل إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة؟ أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال للدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " هل صحيح اذا غضب الزوج من زوجته لعنتها الملائكة حتى تصبح وماهو الحال اذا غضبت الزوجة من زوجها ؟ ".



وأضاف "عاشور" في إجابته عن السؤال قائلا، إنه كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة حتى تصبح ولكن بشرط أن يكون مبرر غضبه قوي ويستحق الغضب، وكأنه يأمرها بطاعة وترفض أو ماشابه.



وأوضح أمين الفتوى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهل في تعامله مع زوجاته، كما ورد لنا في الحديث الشريف " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت شيئا تابعها عليه"، مشيرا إلى أن كل زوج عليه ان يتبع رسولنا الكريم في تعامله مع زوجته.