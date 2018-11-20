ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة؟ أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه " هل صحيح اذا غضب الزوج من زوجته لعنتها الملائكة حتى تصبح وماهو الحال اذا غضبت الزوجة من زوجها ؟ ".

وأضاف "عاشور" في إجابته عن السؤال قائلا، إنه كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة حتى تصبح ولكن بشرط أن يكون مبرر غضبه قوي ويستحق الغضب، وكأنه يأمرها بطاعة وترفض أو ماشابه.

وأوضح أمين الفتوى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهل في تعامله مع زوجاته، كما ورد لنا في الحديث الشريف " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت شيئا تابعها عليه"، مشيرا إلى أن كل زوج عليه ان يتبع رسولنا الكريم في تعامله مع زوجته.
loading...

ترشيحاتنا

السعودية: لن نقبل بتسييس قضية خاشقجي.. وتركيا لم تسلمنا الأدلة المزعومة

قرينة الرئيس: سعدت بالنماذج الناجحة والملهمة في منطقة ريادة الأعمال بمنتدى الشباب.. صور

طلعت يوسف يكشف حقيقة مفاوضات القطبين مع محمود وحيد.. فيديو

باحث: جبريل نزل على سيدنا محمد 24 ألف مرة

هل إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة؟ أمين الفتوى يجيب

السعودية: الملك سلمان وولي العهد خط أحمر.. وتركيا لم تسلمنا أي أدلة حول قضية خاشقجي

السفارة السعودية بالقاهرة تنشر فيديو لزيارة الملك فاروق للمملكة سنة 1946

بلطجية يعتدون على ضابط شرطة وزميلته بشكل وحشي.. فيديو

إلهان عمر: نحضر لمنع حظر الحجاب داخل الكونجرس

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن سجناء القضايا الحقوقية في تبوك

هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

محمد صلاح أحد صفقات ميسي في الميركاتو الشتوي لـ برشلونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman
سمير فرج يكشف سبب بناء مصر علاقات قوية مع إريتريا.. فيديو
شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع
حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟