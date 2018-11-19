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أخبار العالم

القبض على كارلوس غصن رئيس شركة نيسان في اليابان

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:57 م
كارلوس غصن رئيس شركة
كارلوس غصن رئيس شركة نيسان
رحيم يسري
ألقت الشرطة اليابانية القبض على كارلوس غصن رئيس شركة "نيسان" في العاصمة اليابانية طوكيو للتحقيق معه في ارتكاب مخالفات مالية، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة فإن غصن رئيس شركة نيسان لصناعة السيارات يواجه تهم بالتهرب الضريبي.

من جانبها أكدت شركة نيسان أن رئيسها، كارلوس غصن، يواجه تهمًا تتعلق بالتهرب الضريبي، مشيرة إلى أنه تم إعفاؤه من منصبه.

وقال هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان موتور إنه تم عزل كارلوس غصن رئيس مجلس الإدارة جراء حوادث سوء سلوك مالي خطيرة وغير مقبولة.

ويشغل غصن أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية ورئيس شركة ميتسوبيشي موتورز، وانخفضت أسهم رينو بنسبة 15% تقريبا بعد تداول هذه الأنباء.
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