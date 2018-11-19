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رياضة

إبراهيم سعيد لـ الخطيب: تمنياتي لك بالشفاء رغم اختلافي معك

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:09 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق رسالة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد إجرائه جراحة دقيقة بأحد مستشفيات ألمانيا، لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التي يعانى منها منذ عدة أشهر.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "تمنياتي بالشفاء ودوام الصحة والعافية للكابتن محمود الخطيب ويعود لأولاده وأسرته ولمصر بالسلامة نختلف مهما نختلف، ولكن كلنا مصريون وأخوات.. الله شافي".

يذكر أن الخطيب يخضع لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات الخاصة بألمانيا لاستئصال ورم بالرقبة.
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