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أخبار العالم

صحيفة ألمانية تحتفل بمدينة الجونة المصرية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:41 م
مدينة الجونة
مدينة الجونة
شيرين أشرف
بات ملحوظا حرص الصحف والمواقع الألمانية على متابعة تطورات القطاع السياحي المصري، حيث أفردت صحيفة "جينيرال أنزيجر" الألمانية صفحة كاملة للحديث عن مدينة الجونة، أحد المنتجعات السياحية الواقعة في مدينة الغردقة على البحر الأحمر، ونشأتها وأشهر معالمها، ووسائل الترفيه فيها، فضلا عن القيام بعرض صور للمدينة نفسها، وذلك استعدادا لاحتفالها بعيدها الثلاثين منذ نشأتها.

بدأت الصحيفة تقريرها بتصريح، رالف شيلر، المدير التنفيذي لمؤسسة FTI ، وهي رابع أكبر شركة سياحية في أوروبا قائلا: " لم يعد للسياح الألمان أية تحفظات على السفر إلى مصر، وذلك بعدما أصبحت الأمور تتجه في مسارها الصحيح ".

وأكدت الصحيفة أنه رغم التقدم الكبير في القطاع السياحي الذي تعيشه مصر حاليا في ظل مجهودات الدولة لتحفيز عودة السياحة والقيام بدورها المعهود، تحاول السلطات المصرية عودة حركة السياحة الألمانية لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت تنظم ما يقرب من 220 رحلة على ضفاف النيل، لينخفض العدد إلى 20 رحلة فقط في الشهور التي تلت قيام الثورة، وبحسب الصحيفة فقد ازداد عددها منذ 2016 لتصل إلى 80 رحلة نيلية، ومن المتوقع أن يتضاعف الأعداد في مطلع 2019.
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