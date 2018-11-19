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أحمد موسى يطالب بسحب الاستثمارات الخليجية من تركيا .. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:32 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
طالب الإعلامي أحمد موسى، دول الخليج العربي بسحب استثماراتها من تركيا وعدم توجه مواطنيها في زيارات سياحية إلى هناك، خصوصا أن الإنفاق السعودي وفقا لآخر الإحصائيات هناك كان كبيرا جدا.

وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد »، أن هناك رجال أعمال في السعودية والإمارات والبحرين والكويت اشتروا ربع العقارات التي عرضت للبيع في الفترة الأخيرة بتركيا.

وأشار موسى إلى أن تركيا لم تصبح آمنة وتعرض العديد من السائحين للاعتداءات والضرب والسرقة أمام البنوك والفنادق هناك.
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