فيديوجراف.. نصف مليون سعودي يهددون السياحة التركية

أطلق نشطاء سعوديون حملة لمقاطعة السياحة التركية، حيث وجهوا دعوة إلى نصف مليون سعودي في المملكة بضرورة عدم الذهاب إلى تركيا في الفترة المقبلة، وذلك خلال حملة موسعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





دشن النشطاء في المملكة وسمًا بعنوان: "#مقاطعه_السياحه_التركيه"، وذلك بسبب تداعيات الافتراءات التركية حول قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالب السعوديون بعضهم بالذهاب إلى مصر والإمارات والبحرين كوجهات سياحية أفضل من تركيا.





فيما تطورت الأمور لدعوات آخرى بمقاطعة المنتجات التركية، في محاولة من السعوديين لإفاقة إسطنبول بعد الادعاءات التى خرجت من بعض مسؤوليها مؤخرًا تجاه المملكة.



