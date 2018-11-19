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أخبار العالم

6 معلومات عن مدينة وعد الشمال التي يفتتحها العاهل السعودي الخميس المقبل

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:38 م
مدينة وعد الشمال
مدينة وعد الشمال السعودية
شريف سيد
أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح اليوم، الاثنين، افتتاح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع وعد الشمال الاقتصادي، الخميس المقبل، بتكلفة 85 مليار ريال.

1- أمر العاهل السعودي في عام 2012، البدء في إنشاء المدينة، لتكون مدينة تعدينية، وأسند المشروع إلى شركة تعدين، فيما أعلن وزير الطاقة آنذاك إطلاق اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز على التطوير الذي يتم في مدينة وعد الشمال. 

2- في عام 2015، صدر أمر ملكي بتحويل إدارة مدينة وعد الشمال من شركة معادن إلى هيئة المدن الصناعية السعودية. 

3- تقع المدينة شمال شرق مدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية السعودية، حيث تبعد المدينة عن مطار طريف ومدينة طريف 15 كيلومترًا. 

4- خصص مجلس الوزراء السعودي مساحة 290 كم مربع لإنشاء مدينة وعد الشمال، إضافةً إلى 150 كلم مربع لمشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية ومشاريعها الأخرى، وبذلك يكون إجمالي المساحات المخصصة للمدينة 440 كلم مربع.

5- وفيما يخص الاستثمارات بالمدينة، وصل حجمها 21 مليار ريال سعودي، في مشروع شركة معادن للصناعات الفوسفاتية، فيما أنفقت الحكومة مبلغ 4.5 مليارات ريال إضافية للمشروع لإقامة البنية التحتية والسكنية والخدمات. 

6- تعتمد المدينة على الصناعات التعدينية وعلى رأسها إنتاج حامض الفوسفوريك، وفلوريد الألمنيوم، وأملاح الكيميائية، ورماد الصودا. أما الصناعات التحويلية: مجمع الزجاج (تعويم، والحاويات، والألياف الزجاجية)، الصابون والمنظفات، والطاقة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
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